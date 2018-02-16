Honda обновила кроссовер Vezel первым в линейке своих моделей
Honda провела обновление кроссовера Vezel, машина стала первой в семействе автомобилей 2016-2017 годов. На рынке стоимость модели составляет 19,6 тыс. долларов с бензиновым двигателем и 23,2 тыс. долларов за гибридную версию.
Кроссовер Vezel в изменённом варианте поступил на японский рынок, в дилерских сетях машина доступна в нескольких комплектациях. Дизайн новинки изменился, она получила новые бамперы, брус между фарами головного света стал ещё массивнее. Оптика выполнена в светодиодном решении, свойственной автомобилям Acura. В салоне изменена обивка сидений и форма кресел. В консоль вмонтировали новую мультимедиа, поддерживающей интернет-сервисы Android Auto и Apple Carplay.
Специалисты улучшили шумоизоляцию салона, машина получила адаптивный круиз-контроль, ассистент поддержания рядности движения и систему распознавания дорожных знаков. Имеется предохранитель от ошибочного нажатия педали акселератора в ограниченных дорожных условиях, включая парковку.
Кроссовер Vezel в изменённом варианте поступил на японский рынок, в дилерских сетях машина доступна в нескольких комплектациях. Дизайн новинки изменился, она получила новые бамперы, брус между фарами головного света стал ещё массивнее. Оптика выполнена в светодиодном решении, свойственной автомобилям Acura. В салоне изменена обивка сидений и форма кресел. В консоль вмонтировали новую мультимедиа, поддерживающей интернет-сервисы Android Auto и Apple Carplay.
Специалисты улучшили шумоизоляцию салона, машина получила адаптивный круиз-контроль, ассистент поддержания рядности движения и систему распознавания дорожных знаков. Имеется предохранитель от ошибочного нажатия педали акселератора в ограниченных дорожных условиях, включая парковку.
Автор: Семен Зайцев