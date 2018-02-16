Божена Рынска готова удавить всех плачущих «бастардов» в самолетах
Божена Рынска готова удавить всех плачущих «бастардов», не умеющих себя вести в самолетах. Соответствующее заявление журналистка сделала в соцсети Facebook.
Рынска просмотрела видеоролик, опубликованный одним из пассажиров рейса Германия - Нью-Йорк, принадлежащего авиакомпании Lufthanza. Весь полет, а длился он восемь часов, мальчик терроризировал людей, истошно крича и пиная спинки кресел. Оказалось, ребенок страдает одним из психологических заболеваний, но мама это скрыла.
«Удавила бы эту мелкую…, а еще можно закатать его в плед, раз уже мама не реагирует. Невменяемым нечего делать на самолетах, потому что буйных держат в клетках. Почему все должны терпеть поведенческие проблемы этого бастарда?» - написала Рынска.
Ранее Рынска призвала не скорбеть по пассажирам разбившегося Ан-148.
Рынска просмотрела видеоролик, опубликованный одним из пассажиров рейса Германия - Нью-Йорк, принадлежащего авиакомпании Lufthanza. Весь полет, а длился он восемь часов, мальчик терроризировал людей, истошно крича и пиная спинки кресел. Оказалось, ребенок страдает одним из психологических заболеваний, но мама это скрыла.
«Удавила бы эту мелкую…, а еще можно закатать его в плед, раз уже мама не реагирует. Невменяемым нечего делать на самолетах, потому что буйных держат в клетках. Почему все должны терпеть поведенческие проблемы этого бастарда?» - написала Рынска.
Ранее Рынска призвала не скорбеть по пассажирам разбившегося Ан-148.
Автор: Джанабилова Татьяна П