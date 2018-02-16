«Яндекс» испытал свое беспилотное такси на улицах Москвы
Компания «Яндекс» протестировала прототип беспилотного автомобиля. Тесты прошли после снегопада в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
В водительское кресло транспортного средства, передвигающегося по заснеженным улицам российской столицы, посетили пилота-испытателя, однако сама поездка осуществлялась в полностью автоматическом режиме. Тестирование проходило в районе Хамовники, где расположена штаб-квартира «Яндекса».
В российской компании сообщили, что очень важно научить транспортные средства передвигаться при различных погодных условиях, в том числе в зимнее время. Сама же поездка в холодную пору имеет свои особенности. В частности, беспилотник должен уметь преодолевать трудности, с которыми сталкиваются водители обычных автомобилей.
Зимой особые требования предъявляются и к обработке видеопотока камер. Картинки с преобладанием белого сильно отличаются от изображения, которое автомобиль способен «видеть» летом.
Испытания беспилотного такси проходили и в ноябре прошлого года. Безопасность транспортного средства проверяли сами сотрудники компании.
В водительское кресло транспортного средства, передвигающегося по заснеженным улицам российской столицы, посетили пилота-испытателя, однако сама поездка осуществлялась в полностью автоматическом режиме. Тестирование проходило в районе Хамовники, где расположена штаб-квартира «Яндекса».
В российской компании сообщили, что очень важно научить транспортные средства передвигаться при различных погодных условиях, в том числе в зимнее время. Сама же поездка в холодную пору имеет свои особенности. В частности, беспилотник должен уметь преодолевать трудности, с которыми сталкиваются водители обычных автомобилей.
Зимой особые требования предъявляются и к обработке видеопотока камер. Картинки с преобладанием белого сильно отличаются от изображения, которое автомобиль способен «видеть» летом.
Испытания беспилотного такси проходили и в ноябре прошлого года. Безопасность транспортного средства проверяли сами сотрудники компании.
Автор: Валерия Орлова