Рост черных дыр опережает скорость образования звезд
Рост массивных черных дыр опережает темп образования расположенных в галактиках звезд. Об этом свидетельствуют итоги двух последних исследований, использующих сведения из обсерватории NASA Chandra.
Ученые под руководством Гуана Яна в штате Пенн выяснили соотношение скорости роста массивной черной дыры и звезд в галактике-хозяине. Исследователи доказали, что она выше для крупных галактик. Для содержащих 100 млрд звезд галактик отношение практически в 10 раз выше, нежели для тех, в которых содержится 10 млрд звезд.
Используя объемы данных Hubble, Chandra и некоторых иных обсерваторий, команда ученых изучила скорость роста дыр в галактиках на дистанциях 4,3-12 млрд. световых лет от планеты Земля.
Другая группа под руководством ученого Марка Мезкуа из испанского Института космических наук решила изучить 72 галактики, находящиеся в центре кластера на дистанции в 3,5 млрд световых лет от Земли. Исследователи сравнили их свойства в рентгеновских волнах и радио. Их работа доказывает, что массы черных дыр практически в 10 раз больше оцененных другим методом масс.
В своем исследовании Мезкуа пользовался рентгеновскими сведениями Chandra и радиоданными телескопа Compact Array, Австралия. Одним из их объектов стала большая галактика в кластере Геркулес.
Ученые под руководством Гуана Яна в штате Пенн выяснили соотношение скорости роста массивной черной дыры и звезд в галактике-хозяине. Исследователи доказали, что она выше для крупных галактик. Для содержащих 100 млрд звезд галактик отношение практически в 10 раз выше, нежели для тех, в которых содержится 10 млрд звезд.
Используя объемы данных Hubble, Chandra и некоторых иных обсерваторий, команда ученых изучила скорость роста дыр в галактиках на дистанциях 4,3-12 млрд. световых лет от планеты Земля.
Другая группа под руководством ученого Марка Мезкуа из испанского Института космических наук решила изучить 72 галактики, находящиеся в центре кластера на дистанции в 3,5 млрд световых лет от Земли. Исследователи сравнили их свойства в рентгеновских волнах и радио. Их работа доказывает, что массы черных дыр практически в 10 раз больше оцененных другим методом масс.
В своем исследовании Мезкуа пользовался рентгеновскими сведениями Chandra и радиоданными телескопа Compact Array, Австралия. Одним из их объектов стала большая галактика в кластере Геркулес.
Автор: Дрокина Татьяна