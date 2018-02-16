Анна Седокова задолжала Андрею Малахову за роль ее любовника в клипе «Привыкаю»
Анна Седокова задолжала Андрею Малахову за роль ее любовника в клипе «Привыкаю», дебютировавшем девять лет назад. Соответствующий пост экс-солистка группы «ВИА Гра» разместила в микроблоге Instagram.
«Девять лет назад я сделала Андрею необычное предложение стать агентом 007 в моем клипе. Денег на гонорар у меня не было, но ведущий согласился в обмен на мой концерт. Я так и не отдала долг, но помню, что ты для меня сделал – вселил веру, ставшую прочным фундаментом моей карьеры. Хит «Привыкаю» полюбили миллионы. Спасибо! Люблю!» - написала Седокова под совместным фото с Малаховым.
С точки зрения популярности на видеохостинге YouTube клип нельзя назвать успешным. За шесть лет его просмотрели 250 тыс. раз, хотя новые работы Седоковой набирают под 2 млн.
Ранее Седокова рассказала о начале борьбы с лишним весом.
«Девять лет назад я сделала Андрею необычное предложение стать агентом 007 в моем клипе. Денег на гонорар у меня не было, но ведущий согласился в обмен на мой концерт. Я так и не отдала долг, но помню, что ты для меня сделал – вселил веру, ставшую прочным фундаментом моей карьеры. Хит «Привыкаю» полюбили миллионы. Спасибо! Люблю!» - написала Седокова под совместным фото с Малаховым.
С точки зрения популярности на видеохостинге YouTube клип нельзя назвать успешным. За шесть лет его просмотрели 250 тыс. раз, хотя новые работы Седоковой набирают под 2 млн.
Ранее Седокова рассказала о начале борьбы с лишним весом.
Автор: Джанабилова Татьяна П