«ВКонтакте» разрешила сообществам публиковать «Истории»
В социальной сети «Вконтакте» у сообществ появилась возможность публиковать «Истории». Они представляют собой сообщения, которые автоматически исчезают через некоторое время.
«Истории» теперь можно публиковать администрации сообщество от имени публичных страниц или групп. В первую очередь пользоваться новой опцией будут те, кто прошел верификацию и получил отметку рекомендательного алгоритма «Прометей» о популярности. Такое заявление сделала администрация «Вконтакте».
По имеющимся данным, администраторы групп смогут публиковать фото- и видеоматериалы в «Истории» посредством использования мобильного приложения или же веб-версии. Компания уже подготовила рекомендации по размещению, а также оформлению сообщений. Они пригодятся редакторам интернет-сообществ.
Сам же раздел «Истории» в социальной сети «Вконтакте» появился два года назад. Материалы в нем сохраняются 24 часа. На данный момент соцсеть не работает из-за масштабного сбоя.
«Истории» теперь можно публиковать администрации сообщество от имени публичных страниц или групп. В первую очередь пользоваться новой опцией будут те, кто прошел верификацию и получил отметку рекомендательного алгоритма «Прометей» о популярности. Такое заявление сделала администрация «Вконтакте».
По имеющимся данным, администраторы групп смогут публиковать фото- и видеоматериалы в «Истории» посредством использования мобильного приложения или же веб-версии. Компания уже подготовила рекомендации по размещению, а также оформлению сообщений. Они пригодятся редакторам интернет-сообществ.
Сам же раздел «Истории» в социальной сети «Вконтакте» появился два года назад. Материалы в нем сохраняются 24 часа. На данный момент соцсеть не работает из-за масштабного сбоя.
Автор: Валерия Орлова