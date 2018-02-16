Ученые выяснили природу пульсирующих северных сияний
Международная группа ученых приступила к исследованию северного сияние, данный феномен представляет собой явление, интересующее исследователей. Физикам впервые удалось отследить электронную динамику уникального процесса.
Полярное сияние является массивным ливнем электронов, проникающих через магнитосферу Земли, оно было впервые исследуется специалистами. Они проводят наблюдения, отслеживая попытки выявить основные механизмы природного явления. Речь идёт о пульсирующих авроральных пятнах, они активно проявляют себя на рассвете. Физические аспекты, управляющие данной пульсацией, никогда не проверялись практическими наблюдениями. Специальный спутник позволил обнаружить, что полярное сияние вызвано взаимодействием между плазменными волнами и электронами. Процесс проходит в магнитосфере Земли - области, окружающий планету. В ней поведение электрических частиц регулируется магнитным полем.
Вспышки вызываются выделением магнитосферой накопленной ранее энергии солнечного ветра. Просветления фиксируются от сумерек до полуночи, за ними следуют отдельные авроральные дуги. Они в итоге разрушаются, вслед за этим на рассвете появляются диффузные пульсирующие пятна.
Полярное сияние является массивным ливнем электронов, проникающих через магнитосферу Земли, оно было впервые исследуется специалистами. Они проводят наблюдения, отслеживая попытки выявить основные механизмы природного явления. Речь идёт о пульсирующих авроральных пятнах, они активно проявляют себя на рассвете. Физические аспекты, управляющие данной пульсацией, никогда не проверялись практическими наблюдениями. Специальный спутник позволил обнаружить, что полярное сияние вызвано взаимодействием между плазменными волнами и электронами. Процесс проходит в магнитосфере Земли - области, окружающий планету. В ней поведение электрических частиц регулируется магнитным полем.
Вспышки вызываются выделением магнитосферой накопленной ранее энергии солнечного ветра. Просветления фиксируются от сумерек до полуночи, за ними следуют отдельные авроральные дуги. Они в итоге разрушаются, вслед за этим на рассвете появляются диффузные пульсирующие пятна.
Автор: Семен Зайцев