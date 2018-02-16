Учёные обнаружили в мозгу птиц отвечающие за интеллект клетки
Научные сотрудники Университета в Чикаго доказали, что в мозгу некоторых птиц, как и приматов, имеются отвечающие за интеллект клетки. Результаты исследования учёных разместило на своих страницах зарубежное издание Current Biology.
Согласно опубликованному материалу, в мозгу птиц имеются нейроны, образующие молекулярную схему, схожую с таковой клеток, отвечающих за соединения между разными областями неокортекса млекопитающих. Новая кора развивается в эмбриональный период и состоит из 6 неодинаковых слоёв. Соавтор исследования Стивен Бриско отметил, что его команде удалось обнаружить у изучаемых птиц IT-нейроны, благодаря которым осуществляется обмен информацией между кортикальными областями и неокортикальными слоями с одной стороны мозга на иную.
Специалисты, выявившие в мозгу птиц отвечающие за интеллект клетки, продолжают исследование, надеясь найти подобные IT-нейроны у аллигаторов.
Ранее эксперты озвучили основную отличительную особенность интеллектуально развитых существ.
Согласно опубликованному материалу, в мозгу птиц имеются нейроны, образующие молекулярную схему, схожую с таковой клеток, отвечающих за соединения между разными областями неокортекса млекопитающих. Новая кора развивается в эмбриональный период и состоит из 6 неодинаковых слоёв. Соавтор исследования Стивен Бриско отметил, что его команде удалось обнаружить у изучаемых птиц IT-нейроны, благодаря которым осуществляется обмен информацией между кортикальными областями и неокортикальными слоями с одной стороны мозга на иную.
Специалисты, выявившие в мозгу птиц отвечающие за интеллект клетки, продолжают исследование, надеясь найти подобные IT-нейроны у аллигаторов.
Ранее эксперты озвучили основную отличительную особенность интеллектуально развитых существ.
Автор: Воробьева Алина