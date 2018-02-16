В прошлом на Венере могла существовать биологическая жизнь
Сотрудники NASA думают, что вторая планета была таким адским местом, как сегодня, не всегда. Они считают, что в прошлом на Венере существовала биологическая жизнь, привычная людям.
«Даже страдая от более интенсивного (примерно в 2 раза), чем Земля, облучения Солнца, Венера могла быть вполне пригодна для сложной биосферы. То есть не менее сложной, нежели у планеты Земля», – уверены ученые.
Сверхплотную атмосферу, окутывающую Венеру сегодня, планетологи считают вторичной. Это значит, что данная оболочка появилась вследствие аномальной вулканической активности. Раньше на планете все было по-другому, уверены ученые. Они отмечают, что 2,9 млрд лет назад температура здесь в среднем держалась на уровне +20 градусов.
Казалось бы, что это мало, если вспомнить, что Венера располагается ближе к Солнцу, нежели планета Земля. Ученые думают, что причина заключается в том, что на Венере длинные сутки. Оказывается, что ночь, тянущаяся в сотни раз дольше земной, дает ей возможность остыть. Все свидетельствует о том, что перед тем, как вторая планета стала парниковым адом, там была жизнь.
«Даже страдая от более интенсивного (примерно в 2 раза), чем Земля, облучения Солнца, Венера могла быть вполне пригодна для сложной биосферы. То есть не менее сложной, нежели у планеты Земля», – уверены ученые.
Сверхплотную атмосферу, окутывающую Венеру сегодня, планетологи считают вторичной. Это значит, что данная оболочка появилась вследствие аномальной вулканической активности. Раньше на планете все было по-другому, уверены ученые. Они отмечают, что 2,9 млрд лет назад температура здесь в среднем держалась на уровне +20 градусов.
Казалось бы, что это мало, если вспомнить, что Венера располагается ближе к Солнцу, нежели планета Земля. Ученые думают, что причина заключается в том, что на Венере длинные сутки. Оказывается, что ночь, тянущаяся в сотни раз дольше земной, дает ей возможность остыть. Все свидетельствует о том, что перед тем, как вторая планета стала парниковым адом, там была жизнь.
Автор: Дрокина Татьяна