Любовь Успенская на вечеринке GQ сразила звезд своим «юным» лицом
Любовь Успенская, прибывшая на вечеринку GQ, сразила звезд своим «юным» лицом. Ежегодное мероприятие с вручением наград самым обаятельным мужчинам проходило 15 февраля.
Светский раут прошел на Центральном рынке на Рождественке в тематике 90-х. Гости в качестве вечерних нарядов выбирали кроссовки и спортивные костюмы, правда дизайнерские. На мероприятие был замечен Филипп Киркоров, Ляйсан Утяшева, рэпер Мот с женой, Елена Летучая, Игорь Крутой, Эмин, Баста, Дмитрий Маликов, Виталий Козак. Для музыкального сопровождения использовались старые песни Лады Дэнс, «Иванушек».
Любовь Успенская поразила коллег помолодевшим в 63 года лицом и рассказала о детокс-центрах, помогающих вернуть былую красоту. Певица исполнила на вечере несколько своих хитов: «К единственному нежному» и «Кабриолет», погрузив зал в воспоминания о времени без рэпа.
Ранее Успенская поразила фанатов прозрачным нарядом.
Светский раут прошел на Центральном рынке на Рождественке в тематике 90-х. Гости в качестве вечерних нарядов выбирали кроссовки и спортивные костюмы, правда дизайнерские. На мероприятие был замечен Филипп Киркоров, Ляйсан Утяшева, рэпер Мот с женой, Елена Летучая, Игорь Крутой, Эмин, Баста, Дмитрий Маликов, Виталий Козак. Для музыкального сопровождения использовались старые песни Лады Дэнс, «Иванушек».
Любовь Успенская поразила коллег помолодевшим в 63 года лицом и рассказала о детокс-центрах, помогающих вернуть былую красоту. Певица исполнила на вечере несколько своих хитов: «К единственному нежному» и «Кабриолет», погрузив зал в воспоминания о времени без рэпа.
Ранее Успенская поразила фанатов прозрачным нарядом.
Автор: Джанабилова Татьяна П