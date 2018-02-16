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Любовь Успенская на вечеринке GQ сразила звезд своим «юным» лицом
Любовь Успенская, прибывшая на вечеринку GQ, сразила звезд своим «юным» лицом. Ежегодное мероприятие с вручением наград самым обаятельным мужчинам проходило 15 февраля.

Любовь Успенская на вечеринке GQ сразила звезд своим «юным» лицом


Светский раут прошел на Центральном рынке на Рождественке в тематике 90-х. Гости в качестве вечерних нарядов выбирали кроссовки и спортивные костюмы, правда дизайнерские. На мероприятие был замечен Филипп Киркоров, Ляйсан Утяшева, рэпер Мот с женой, Елена Летучая, Игорь Крутой, Эмин, Баста, Дмитрий Маликов, Виталий Козак. Для музыкального сопровождения использовались старые песни Лады Дэнс, «Иванушек».

Любовь Успенская поразила коллег помолодевшим в 63 года лицом и рассказала о детокс-центрах, помогающих вернуть былую красоту. Певица исполнила на вечере несколько своих хитов: «К единственному нежному» и «Кабриолет», погрузив зал в воспоминания о времени без рэпа.

Ранее Успенская поразила фанатов прозрачным нарядом.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Вчера, 23:20
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