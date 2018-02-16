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Эксперт: Ведущего "Пусть говорят" Дмитрия Борисова не интересуют девушки
Эксперты рассказали, почему ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов скрывает свою личную жизнь. По их словам, знаменитость просто не интересуют девушки, а отдыхать он привык в компании мужчин. Такими сведениями поделился портал «Дни.ру».

Эксперт: Ведущего "Пусть говорят" Дмитрия Борисова не интересуют девушки


Имеется информация, что в 2009 году Борисов встречался с Юлией Сачиевой, но истории, которые возлюбленные рассказывали прессе, разнятся. По словам певицы, пара познакомилась на Первом канале во время съёмок одного из шоу. Борисов же отмечает, что встретил Савичеву на «Эхо Москвы». В 2012 году он официально признался певице в чувствах, исполнив песню в прямом эфире.

Однако замуж выпускница «Фабрики звезд» вышла за другого, а в августе прошлого года она стала мамой в первый раз. Эксперты считают, что роман Борисова и Савичевой был обычным пиаром. По их словам, ведущего совершенно не интересуют девушки, его постоянно встречают в компании парней, одетых в обтягивающие кофты, имеющих сережки в ушах и мелирование на голове. Собеседник издания отметил, что лично не проверял ориентацию, о ней рассказывали его друзья.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 17:06
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