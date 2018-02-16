Ford Focus стал в дороже на 9 - 15 тысяч рублей
Ford Focus стал дороже на 9 - 15 тысяч рублей у различных продавцов. Соответствующее повышение стоимости авто в корпусах седан, хэтчбек, а также универсал было зарегистрировано аналитиками по итогам мониторинга цен новых транспортных средств на территории России.
Обновленные прайс-листы вступили в силу 12 февраля и затрагивают автомобили, выпущенные в 2018 году. Ford Focus в модификациях White&Black и SYNC Edition стали дороже на 9 тысяч рублей. Приобрести его можно за 990 тысяч рублей и дороже в комплектации с механической трансмиссией и двигателем объемом 1,6 л, генерирующим 105 л.с. Максимально укомплектованная версия Titanium использует силовой агрегат 1,5 л с производительностью 150 л.с. стал дороже на 15 тысяч рублей. Полная стоимость модели составила 1,236 млн рублей.
Аналогичный рост стоимости отметили у Ford Focus в кузове «хэтчбек». Его основная комплектация под названием Ambiente стала дороже на 9 тысяч рублей. В этот раз нижняя планка стоимости авто при двигателе 1,6 л с производительностью 85 л.с. определена на отметке в 843 тысячи рублей. Новый ценовой диапазон для Titanium составляет 1-1,246 млн рублей. Продажи модели за прошлый год достигли отметки в 15,08 тысячи единиц, что на 26% больше уровня прошлого отчетного периода.
Обновленные прайс-листы вступили в силу 12 февраля и затрагивают автомобили, выпущенные в 2018 году. Ford Focus в модификациях White&Black и SYNC Edition стали дороже на 9 тысяч рублей. Приобрести его можно за 990 тысяч рублей и дороже в комплектации с механической трансмиссией и двигателем объемом 1,6 л, генерирующим 105 л.с. Максимально укомплектованная версия Titanium использует силовой агрегат 1,5 л с производительностью 150 л.с. стал дороже на 15 тысяч рублей. Полная стоимость модели составила 1,236 млн рублей.
Аналогичный рост стоимости отметили у Ford Focus в кузове «хэтчбек». Его основная комплектация под названием Ambiente стала дороже на 9 тысяч рублей. В этот раз нижняя планка стоимости авто при двигателе 1,6 л с производительностью 85 л.с. определена на отметке в 843 тысячи рублей. Новый ценовой диапазон для Titanium составляет 1-1,246 млн рублей. Продажи модели за прошлый год достигли отметки в 15,08 тысячи единиц, что на 26% больше уровня прошлого отчетного периода.
Автор: Валерий Антонов