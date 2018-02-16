Василий Ливанов резко высказался о бывшей жене Армена Джигарханяна
Актер Василий Ливанов сделал резкое заявление об экс-женах Армена Джигарханяна. «Эти бабы, пускай сдохнут», – выразился народный артист СССР в адрес Власовой и Цымбалюк-Романовской.
После разговора с другом Василий Ливанов решил, что тот пребывает в тяжелом состоянии – и в моральном, и в физическом. И виноваты в этом его бывшие супруги. Недавно в интервью актер рассказал историю об общении с Власовой по телефону. До Нового года Ливанов решил позвонить Цымбалюк-Романовской, однако ответила другая женщина, изменившая голос и представившаяся Виталиной.
«Мне сказали: «Это я. Простудилась просто». Я понял, что это точно не Виталина. Это была Власова, выдающая себя за Виталину. Я представился. Решил, что проколется. Стал с ней говорить, как с Виталиной. Сказал, как же Татьяна Власова могла Армена так цинично бросить, уехать в Америку, а его оставить? Она ответила: «Он должен был зарабатывать на жилье в США», – рассказал Ливанов. Когда женщина поняла, что актер раскрыл обман, она представилась. «Это цинизм и гадость», – сказал ей в ответ Ливанов и бросил трубку.
После разговора с другом Василий Ливанов решил, что тот пребывает в тяжелом состоянии – и в моральном, и в физическом. И виноваты в этом его бывшие супруги. Недавно в интервью актер рассказал историю об общении с Власовой по телефону. До Нового года Ливанов решил позвонить Цымбалюк-Романовской, однако ответила другая женщина, изменившая голос и представившаяся Виталиной.
«Мне сказали: «Это я. Простудилась просто». Я понял, что это точно не Виталина. Это была Власова, выдающая себя за Виталину. Я представился. Решил, что проколется. Стал с ней говорить, как с Виталиной. Сказал, как же Татьяна Власова могла Армена так цинично бросить, уехать в Америку, а его оставить? Она ответила: «Он должен был зарабатывать на жилье в США», – рассказал Ливанов. Когда женщина поняла, что актер раскрыл обман, она представилась. «Это цинизм и гадость», – сказал ей в ответ Ливанов и бросил трубку.
Автор: Дрокина Татьяна