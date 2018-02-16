В Кузбассе водитель попал в психбольницу за изнасилование 25 мальчиков
В Кузбассе водитель попал в психбольницу за изнасилование 25 мальчиков, совершенных с 2013 по 2016 год. Сведения предоставила пресс-служба СК РФ.
Сообщается, за три года мужчина совершил 62 эпизода насилия в отношении несовершеннолетних. Возраст жертв колеблется от 9 до 14 лет. Во время расследования уголовного дела задержанному провели психолого-психиатрическую экспертизу, подтвердившую его невменяемость. Суд отправил его на принудительное лечение.
Следователи установили, что мужчина проживал в оборудованном под комнату гараже, не желая терпеть родственников. Детей к себе он заманивал, обещая дать 200-500 рублей на расходы. Несколько эпизодов насилия были совершенны на предприятии, где он работал водителем.
Ране житель Ижевска попал в психушку за приставание к школьнице.
Сообщается, за три года мужчина совершил 62 эпизода насилия в отношении несовершеннолетних. Возраст жертв колеблется от 9 до 14 лет. Во время расследования уголовного дела задержанному провели психолого-психиатрическую экспертизу, подтвердившую его невменяемость. Суд отправил его на принудительное лечение.
Следователи установили, что мужчина проживал в оборудованном под комнату гараже, не желая терпеть родственников. Детей к себе он заманивал, обещая дать 200-500 рублей на расходы. Несколько эпизодов насилия были совершенны на предприятии, где он работал водителем.
Ране житель Ижевска попал в психушку за приставание к школьнице.
Автор: Джанабилова Татьяна П