Анастасия Квитко показала огромную грудь в топе без бюстгальтера
Анастасия Квитко, известная модель, которую часто называют «русской Кардашьян», вновь продемонстрировала свою грудь. Звезда разместила в социальных сетях новый фотоснимок, в нём она запечатлена крупным планом в топе без бюстгальтера.
Фолловеры по-разному восприняли появление в интернете очередного фото модели. В личном аккаунте Анастасии Квитко в Instagram девушка изображена в коротком и достаточно сильно обтягивающем белом топе. Многочисленные подписчики не могли не отметить грудь звезды, запечатлённой крупным планом. Многие оценили публикацию, отметив, что известная российская модель как всегда выглядит очень эротично и сногсшибательно. Особо отмечено, что грудь Анастасии Квитко подчёркивает её изящную талию и пышные бедра.
Фанаты отметили красивые блестящие волосы модели, свежесть её лица и красивые губы. На протяжении трех часов фотоснимок набрал более 96 тысяч отметок «Нравится».
Фолловеры по-разному восприняли появление в интернете очередного фото модели. В личном аккаунте Анастасии Квитко в Instagram девушка изображена в коротком и достаточно сильно обтягивающем белом топе. Многочисленные подписчики не могли не отметить грудь звезды, запечатлённой крупным планом. Многие оценили публикацию, отметив, что известная российская модель как всегда выглядит очень эротично и сногсшибательно. Особо отмечено, что грудь Анастасии Квитко подчёркивает её изящную талию и пышные бедра.
Фанаты отметили красивые блестящие волосы модели, свежесть её лица и красивые губы. На протяжении трех часов фотоснимок набрал более 96 тысяч отметок «Нравится».
Автор: Семен Зайцев