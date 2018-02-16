Кудрин усомнился в возможности повысить пенсии до 25 тысяч рублей
Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин высказал сомнение в возможности увеличить пенсии россиян до 25 тысяч рублей. Все соответствующие планы экс-министр финансов считает чрезмерно амбициозными, поскольку реальный рост не может проходить без роста показателя пенсионного возраста.
Кудрин рассматривает увеличение пенсионного возраста как механизм увеличения объемов финансовых отчислений пенсионерам на 30%.
«Все пенсионеры будут жить лучше приблизительно на треть после увеличения пенсионного возраста. Вообще, увеличение пенсионного возраста проходит в пользу действующих пенсионеров», — сообщил глава ЦСР.
В сравнении с уровнем пенсий, предлагаемых правительством и ЦСР, цифры у Кабмина несколько выше. Кудрин предлагает за 6 лет нарастить выплаты в реальном выражении приблизительно на треть.
«Вариант ЦСР за 16 лет требует перевести женщин на пенсионный возраст в 63 года, а мужчин — в 65 лет. Это увеличение будет проводиться в течение 10 лет, что приведет к постепенной прибавке по 6 месяцев каждый год», — отметил экс-глава Минфина.
Ранее вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что увеличение пенсий до значения в 25 тысяч рублей является абсолютным приоритетом, который поставлен перед пенсионной системой.
Кудрин рассматривает увеличение пенсионного возраста как механизм увеличения объемов финансовых отчислений пенсионерам на 30%.
«Все пенсионеры будут жить лучше приблизительно на треть после увеличения пенсионного возраста. Вообще, увеличение пенсионного возраста проходит в пользу действующих пенсионеров», — сообщил глава ЦСР.
В сравнении с уровнем пенсий, предлагаемых правительством и ЦСР, цифры у Кабмина несколько выше. Кудрин предлагает за 6 лет нарастить выплаты в реальном выражении приблизительно на треть.
«Вариант ЦСР за 16 лет требует перевести женщин на пенсионный возраст в 63 года, а мужчин — в 65 лет. Это увеличение будет проводиться в течение 10 лет, что приведет к постепенной прибавке по 6 месяцев каждый год», — отметил экс-глава Минфина.
Ранее вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что увеличение пенсий до значения в 25 тысяч рублей является абсолютным приоритетом, который поставлен перед пенсионной системой.
Автор: Валерий Антонов