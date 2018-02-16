В Новой Москве забытая воспитателем девочка умерла в снегу
В Новой Москве воспитатели одного из детских садов забыли на прогулке 3-летнюю девочку. По информации телеграм-канала Mash, о ребенке сотрудники дошкольного учреждения вспомнили лишь спустя два часа. Когда воспитатели вышли на улицу, то обнаружили ребенка мертвым в снегу.
Инцидент произошел в населенном пункте Московский. В девять часов утра после завтрака воспитатель вывел группу детей на прогулку. Спустя время сотрудники детского сада поняли, что одной воспитанницы не хватает. Они сразу начали ее искать. Нашли малышку только около полудня. Сообщается, что ребенок находился в сугробе и практически не дышал. К моменту прибытия сотрудников скорой помощи девочка была мертва.
По факту случившегося проводится проверка. Предполагается, что девочке могло стать плохо на прогулке, она упала и замерзла насмерть, находясь в снегу.
Инцидент произошел в населенном пункте Московский. В девять часов утра после завтрака воспитатель вывел группу детей на прогулку. Спустя время сотрудники детского сада поняли, что одной воспитанницы не хватает. Они сразу начали ее искать. Нашли малышку только около полудня. Сообщается, что ребенок находился в сугробе и практически не дышал. К моменту прибытия сотрудников скорой помощи девочка была мертва.
По факту случившегося проводится проверка. Предполагается, что девочке могло стать плохо на прогулке, она упала и замерзла насмерть, находясь в снегу.
Автор: Валерия Орлова