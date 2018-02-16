Дочь Глаголевой опубликовала посвященное умершей маме трогательное видео
Дочь Глаголевой опубликовала посвященное умершей маме трогательное видео. Соответствующий пост Анна Нахапетова разместила в микроблоге Instagram.
Веры Глаголевой не стало ровно полгода назад. Актриса долго лечилась от рака, но так и не смогла победить коварную болезнь. Ее старшая дочь не смогла смириться с утратой и продолжает выражать свою боль в Сети.
Ролик Нахапетова собрала из отрывков, вырезанных из разных фильмов с участием мамы. В комментарии она написала, что время не может излечить, оно учит человека жить и сливаться с болью. Пользователи поддержали актрису и рассказали, что тоже скучают по Глаголевой, которая 31 января могла бы отпраздновать свой 62-й день рождения.
Веры Глаголевой не стало ровно полгода назад. Актриса долго лечилась от рака, но так и не смогла победить коварную болезнь. Ее старшая дочь не смогла смириться с утратой и продолжает выражать свою боль в Сети.
Ролик Нахапетова собрала из отрывков, вырезанных из разных фильмов с участием мамы. В комментарии она написала, что время не может излечить, оно учит человека жить и сливаться с болью. Пользователи поддержали актрису и рассказали, что тоже скучают по Глаголевой, которая 31 января могла бы отпраздновать свой 62-й день рождения.
Автор: Джанабилова Татьяна П