Москву на следующей неделе накроют двадцатиградусные морозы
Москву и весь столичный регион на следующей неделе могут накрыть 20-градусные морозы. Прогнозируется, что 21 февраля станет самым холодным днем. Об этом СМИ рассказали сотрудники Гидрометцентра.
По имеющимся данным, в ночь на среду, 21 февраля, столбики термометров покажут от 16 до 21 градуса со знаком минус. Днем же температурные показатели поднимутся до 7-12 градусов ниже нуля.
Мороз наступит и с понедельника на вторник. В частности, метеорологи прогнозируют от 8 до 13 градусов ночью и от 4 до 8 градусов – днем.
По имеющимся данным, в ночь на среду, 21 февраля, столбики термометров покажут от 16 до 21 градуса со знаком минус. Днем же температурные показатели поднимутся до 7-12 градусов ниже нуля.
Мороз наступит и с понедельника на вторник. В частности, метеорологи прогнозируют от 8 до 13 градусов ночью и от 4 до 8 градусов – днем.
Автор: Валерия Орлова