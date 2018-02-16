Honda собирается привезти в Женеву «внедорожный» хэтчбек Jazz X-Road
Компания-автопроизводитель Honda собирается привезти в Женеву на автошоу «внедорожный» хэтчбек под названием Jazz X-Road. Об этом сообщили представители японского бренда.
Машина будет отличаться от серийного хэтчбека кузовным обвесом, выполненным из неокрашенного пластика, и защитными элементами, расположенными под бамперами. Версия Jazz X-Road будет оснащаться стандартным 103-сильным двигателем рабочим объемом 1,3 литра, который работает в тандеме с механической КПП или вариатором.
Кроме того, на выставку привезут концепт-кары японской компании и гоночные машины разных классов, в которых принимает участие Honda. Напомним, хэтчбек Honda Jazz можно было купить на рынке России до 2013 года. Будет ли новое авто предлагаться российским покупателям, пока неизвестно.
Машина будет отличаться от серийного хэтчбека кузовным обвесом, выполненным из неокрашенного пластика, и защитными элементами, расположенными под бамперами. Версия Jazz X-Road будет оснащаться стандартным 103-сильным двигателем рабочим объемом 1,3 литра, который работает в тандеме с механической КПП или вариатором.
Кроме того, на выставку привезут концепт-кары японской компании и гоночные машины разных классов, в которых принимает участие Honda. Напомним, хэтчбек Honda Jazz можно было купить на рынке России до 2013 года. Будет ли новое авто предлагаться российским покупателям, пока неизвестно.
Автор: Дрокина Татьяна