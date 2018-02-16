Центробанк может запретить банкам использовать наружные табло с курсами валют
Уличные табло, на которых отображается курс валют, могут попасть под запрет. Проект соответствующего указа был представлен на портале Центробанка.
Документ получил описывает внесение корректировок в Инструкцию ЦБ РФ, представленную 16 сентября 2010-го, касательно порядка проведения уполномоченными банками либо их филиалами отдельных разновидностей банковских операций с наличной валютой иных государств.
Подчеркивается, что все замечания и предложения станут утверждаться до 1 марта. В документе сообщается о запрете для банков располагать указанную информацию на стендах, щитах, перетяжках, электронных табло, а также крышах и прочих конструктивных элементах строения, ставшего местом расположения финансового учреждения.
Документ получил описывает внесение корректировок в Инструкцию ЦБ РФ, представленную 16 сентября 2010-го, касательно порядка проведения уполномоченными банками либо их филиалами отдельных разновидностей банковских операций с наличной валютой иных государств.
Подчеркивается, что все замечания и предложения станут утверждаться до 1 марта. В документе сообщается о запрете для банков располагать указанную информацию на стендах, щитах, перетяжках, электронных табло, а также крышах и прочих конструктивных элементах строения, ставшего местом расположения финансового учреждения.
Автор: Валерий Антонов