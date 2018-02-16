В Москве эвакуируют ТЦ «Авиапарк» из-за сообщения о минировании
В Москве проводится эвакуация в ТЦ «Авиапарк» из-за того, что поступила информация о минировании. Об этом рассказали представители столичных оперативных служб.
О том, что торговый центр заминирован, в полицию сообщили неизвестные. Чтобы начать проверочные мероприятия на территории «Авиапарка» и обеспечить безопасность сотрудникам, а также посетителям, было принято решение произвести эвакуацию.
Ожидается прибытие кинологов на место ЧП. Более детальная информация не сообщается.
О том, что торговый центр заминирован, в полицию сообщили неизвестные. Чтобы начать проверочные мероприятия на территории «Авиапарка» и обеспечить безопасность сотрудникам, а также посетителям, было принято решение произвести эвакуацию.
Ожидается прибытие кинологов на место ЧП. Более детальная информация не сообщается.
Автор: Валерия Орлова