Астрономы предложили искать экзопланеты по их ионосферам
Астрономы из Бостонского университета предложили искать экзопланеты по их ионосферам, богатым атомарным кислородом. Именно этот фактор может указать на наличие жизни. Материалы исследования появились в издании Nature Astronomy.
Ученые обнаружили первую экзопланету в 1992 году. Сейчас известно о существовании тысячи потенциально обитаемых земель. Интерес к поискам внеземной жизни растет, поэтому эксперты отбирают планеты по нескольким критериям: вода, температура, размер.
Профессор Майкл Мендилло рассказал, что даже если все три аспекта совпадают, как в случае с TRAPPIST-1, нет 100-процентной гарантии в обитаемости планеты. Для более точного анализа нужны другие доказательства, например, органические вещества в атмосферах, указывающие на фотосинтез.
Ученые провели масштабное исследование, сравнив ионосферы планет из Солнечной системы. Оказалось, они полны водорода и производных углекислого газа. На Земле ситуация иная, состав ионосферы простой и богат ионизированным кислородом. Теперь астрономы в поисках инопланетной жизни будут руководствоваться этими данными.
Ученые обнаружили первую экзопланету в 1992 году. Сейчас известно о существовании тысячи потенциально обитаемых земель. Интерес к поискам внеземной жизни растет, поэтому эксперты отбирают планеты по нескольким критериям: вода, температура, размер.
Профессор Майкл Мендилло рассказал, что даже если все три аспекта совпадают, как в случае с TRAPPIST-1, нет 100-процентной гарантии в обитаемости планеты. Для более точного анализа нужны другие доказательства, например, органические вещества в атмосферах, указывающие на фотосинтез.
Ученые провели масштабное исследование, сравнив ионосферы планет из Солнечной системы. Оказалось, они полны водорода и производных углекислого газа. На Земле ситуация иная, состав ионосферы простой и богат ионизированным кислородом. Теперь астрономы в поисках инопланетной жизни будут руководствоваться этими данными.
Автор: Джанабилова Татьяна П