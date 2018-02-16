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exclusive / Экономика

Минэнерго РФ предлагает строить криптовалютные фермы за полярным кругом
В Минэнерго предложили возводить фермы для майнинга за Полярным кругом. Согласно позиции представителей ведомства, майнерам будет выгодно добывать криптовалюту в регионах, имеющих наиболее дешевую электроэнергию.

Минэнерго РФ предлагает строить криптовалютные фермы за полярным кругом

По мнению Вячеслава Кравченко, замминистра ведомства, возводить фермы на Кольском полуострове будет достаточно выгодным. Свою позицию чиновник изложил в кулуарах Российского инвестиционного форума. По мнению замглавы ведомства, остров является подходящим местом для бизнеса, это сделает его экономически более выгодным. Кравченко сообщил, что в настоящее время в арктической зоне наблюдается некоторый переизбыток генерации электрической энергии. Замминистра подчеркнул, что положительно относится к майнерам криптовалют в Сибири, они используют дешёвый тариф в данном регионе, тем самым создаётся дополнительный спрос.

Была выражена точка зрения, что к этому виду бизнеса следует относиться «нормально». «Майнеры идут туда, где электроэнергия дешёвая. В моём понимании, если система выдерживает, почему бы и нет», - цитируют чиновника массмедиа. На бирже Coinmarketcap 16 февраля курс биткоина, после открытия торгов, превысил 10 тысяч долларов США.

Автор: Семен Зайцев
Вчера, 18:08
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