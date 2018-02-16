В Волгограде обломившаяся ветка сломала девушке шею
В Дзержинском районе города Волгоград в четверг, 15 февраля, произошло несчастье. Инцидент на Семи ветрах привел к тому, что с переломом шеи в больницу была госпитализирована девушка 23-х лет.
На бульваре 30-летия Победы в одном из дворов обломилась ветвь дерева. В этот момент в месте ее падения оказалась девушка. Вследствие удара молодая девушка получила перелом шеи и сотрясение мозга.
Проживающая в Назрани 23-летняя девушка была доставлена в травматологию Больничного комплекса. Врачами были диагностированы сотрясение мозга, а также перелом шейной зоны позвоночника. При этом отмечается, что перелом не повлек за собой повреждения спинного мозга. Из больничного комплекса пострадавшую перевезли в медучреждение №7, расположенное в Советском районе.
На бульваре 30-летия Победы в одном из дворов обломилась ветвь дерева. В этот момент в месте ее падения оказалась девушка. Вследствие удара молодая девушка получила перелом шеи и сотрясение мозга.
Проживающая в Назрани 23-летняя девушка была доставлена в травматологию Больничного комплекса. Врачами были диагностированы сотрясение мозга, а также перелом шейной зоны позвоночника. При этом отмечается, что перелом не повлек за собой повреждения спинного мозга. Из больничного комплекса пострадавшую перевезли в медучреждение №7, расположенное в Советском районе.
Автор: Дрокина Татьяна