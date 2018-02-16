Канада обвинила Россию в разработке вируса NotPetya
Канада представила России обвинение в создании кибервируса NotPetya. Соответствующее заявление касательно того, что ответственность за разработку зловреда несут российские специалисты. Об этом сообщается со ссылкой на информацию Центра безопасности коммуникаций Канады разместили на портале правительства североамериканской страны.
«Большая часть союзники вместе с партнёрами Канады сделали несколько заявлений касательно распространения вредоносного приложения NotPetya. В соответствии с оценкам Центра безопасности коммуникаций, ответственность за создание вируса несут лица из России. Канада выражает осуждение по факту использования вредоносного ПО для массового поражения важных объектов энергетического, финансового, инфраструктурного и правительственного сегментов в июне прошлого года», — отмечается в официальном заявлении представителей Канады.
До этого с подобным заявлением выступили представители Великобритании. Они обвинили Россию в причастности к атаке, совершенной в 2017 году с применением вируса NotPetya.
«Большая часть союзники вместе с партнёрами Канады сделали несколько заявлений касательно распространения вредоносного приложения NotPetya. В соответствии с оценкам Центра безопасности коммуникаций, ответственность за создание вируса несут лица из России. Канада выражает осуждение по факту использования вредоносного ПО для массового поражения важных объектов энергетического, финансового, инфраструктурного и правительственного сегментов в июне прошлого года», — отмечается в официальном заявлении представителей Канады.
До этого с подобным заявлением выступили представители Великобритании. Они обвинили Россию в причастности к атаке, совершенной в 2017 году с применением вируса NotPetya.
Автор: Валерий Антонов