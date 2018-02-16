На юге Волгограда 700 человек остались без газа по вине рабочих
В южной части Волгограда произошел сбой в подаче газа. В результате без «голубого» топлива остались порядка 700 жителей Красноармейского районе в городе. Специалисты занимаются устранением поломки.
Сообщение диспетчерам коммунальной службы поступило в пятницу, 16 февраля, около полудня. В частности, на улице 40 лет ВЛКСМ в ходе осуществления земляных работ экскаваторщик задел газовую магистраль. В результате подача ресурса прекратилась 60-ти домам частного сектора, в которых проживают примерно 700 человек.
Отмечается, что отключение газа не коснулось социально значимых объектов. На месте ЧП осуществляют работу сотрудники аварийной службы. На данный момент неизвестно, когда газ снова появится в домах жителей Волгограда.
Представители ГУ МЧС РФ просят население воздержаться от использования приборов с открытым огнем. В случае выявления запаха газа следует непременно сообщить специалистам.
Сообщение диспетчерам коммунальной службы поступило в пятницу, 16 февраля, около полудня. В частности, на улице 40 лет ВЛКСМ в ходе осуществления земляных работ экскаваторщик задел газовую магистраль. В результате подача ресурса прекратилась 60-ти домам частного сектора, в которых проживают примерно 700 человек.
Отмечается, что отключение газа не коснулось социально значимых объектов. На месте ЧП осуществляют работу сотрудники аварийной службы. На данный момент неизвестно, когда газ снова появится в домах жителей Волгограда.
Представители ГУ МЧС РФ просят население воздержаться от использования приборов с открытым огнем. В случае выявления запаха газа следует непременно сообщить специалистам.
Автор: Валерия Орлова