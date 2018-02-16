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exclusive / Общество

В Ростове с 19 февраля начнется массовое отключение света
В Ростове с 19 февраля из-за профилактических работ начнется массовое отключение света. Подача будет возобновлена после 17:00. Сведения предоставила пресс-служба городской электросети.

В Ростове с 19 февраля начнется массовое отключение света


В понедельник без света останутся граждане, проживающие на улице Зорге, Королева, Нижегородская, Кизлярская, Закруткина, Искусственная, Красина, Тоннельная, Профинтерна, проспекте Театральный, Космонавтов, переулке Балтийский, Стандартный, Макеевский. 20 февраля неудобства придется потерпеть собственникам жилья на Малиновского, Стрелковой Дивизии, Беломорский, Ищенко, Днепровский, Победы, Ленина, Еременко, Освобождения, Королева, Космонавтов, Павлодарская, Шолохова, Новая, Мира, Ивахненко, Селиванова, Промышленная.

21 февраля работы начнутся на Минаева, Чувашский, Международная, Курортная, Круговая, Володарского, Волкова, Краснофлотский, Хоперский, Коминтерна, Игарский.

Накануне мужского праздника свет исчезнет с улицы Искусственная, Чувашский, Нижегородская, Продольный, 19 линия, Закруткина, Кизлярская, Краснофлотский. Полный перечень адресов можно получить у поставщика услуги.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Вчера, 18:11
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