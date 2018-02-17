Оторвавшийся от Антарктиды айсберг позволил заглянуть в недра материка
Большой айсберг массой в миллиард тонн и размером с остров в июле прошлого года оторвался от Антарктиды. Потепление дало ученым возможность заглянуть в недра загадочного материка.
Айсберг поплыл в расположенное у запада Антарктиды море Уэдделла. Отвалившийся кусок позволил свету солнца проникнуть в скрытые от него 120 тысяч лет глубины. Этим воспользовались ученые – они смогли исследовать скрытую тысячи лет экосистему. Экспедицию отправила Антарктическая служба Великобритании – срочно, так как свет начал менять состояние живших в темноте существ. Выяснилось, что свет принес стресс в сложившееся в ледяной воде сообщество. На шельфе началась борьба за выживание и колонизация новыми видами. Исследователи смогли понаблюдать за борьбой за выживание в ускоренном темпе.
В освобожденной ото льда воде были обнаружены щетинистый червь с зубами и гибкой пастью, странно передвигающийся боком рачок и рыба, в крови и жидкостях которой есть антифриз.
Для детального исследования с Фолклендских островов отправляется экспедиция, в которую вошли представители занимающихся биологией континента крупнейших исследовательских организаций. Ученые хотят собрать образцы разных видов (от планктона до крупных рыб), взять пробы воды и земли. Ориентироваться исследователи смогут только по данным со спутников.
Айсберг поплыл в расположенное у запада Антарктиды море Уэдделла. Отвалившийся кусок позволил свету солнца проникнуть в скрытые от него 120 тысяч лет глубины. Этим воспользовались ученые – они смогли исследовать скрытую тысячи лет экосистему. Экспедицию отправила Антарктическая служба Великобритании – срочно, так как свет начал менять состояние живших в темноте существ. Выяснилось, что свет принес стресс в сложившееся в ледяной воде сообщество. На шельфе началась борьба за выживание и колонизация новыми видами. Исследователи смогли понаблюдать за борьбой за выживание в ускоренном темпе.
В освобожденной ото льда воде были обнаружены щетинистый червь с зубами и гибкой пастью, странно передвигающийся боком рачок и рыба, в крови и жидкостях которой есть антифриз.
Для детального исследования с Фолклендских островов отправляется экспедиция, в которую вошли представители занимающихся биологией континента крупнейших исследовательских организаций. Ученые хотят собрать образцы разных видов (от планктона до крупных рыб), взять пробы воды и земли. Ориентироваться исследователи смогут только по данным со спутников.
Автор: Дрокина Татьяна