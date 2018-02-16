СМИ: Инопланетяне могут быть однополыми существами
Земля, по мнению многих, не является единственной планетой во Вселенной, на которой развилась жизнь, но при этом внеземная жизнь пока не была найдена астрономами. Причиной этого может быть недостаточный уровень технологического развития. Пока продолжаются поиски, энтузиасты рассуждают о гипотетическом виде инопланетян.
Кто-то представляет их в виде больших ползающих кубов, иные считают более подходящей формой газообразную форму или облик подвижных растений. В действительности инопланетяне могут оказаться любыми по своему виду, поскольку это в первую очередь зависит от условий на планетах. Как отмечает ToDay News Ufa, инопланетные существа могут оказаться однополыми либо оказаться способными к смене пола.
«Представьте некую планету-океан, в котором огромное количество однополых рыб. Они естественно станут размножаться способом отличным от привычного людям. Учитывая обстоятельства в виде иной планеты, на которой все это происходит, то там могут случаться самые разные вещи», — рассуждают специалисты о возможных формах инопланетной жизни.
Кто-то представляет их в виде больших ползающих кубов, иные считают более подходящей формой газообразную форму или облик подвижных растений. В действительности инопланетяне могут оказаться любыми по своему виду, поскольку это в первую очередь зависит от условий на планетах. Как отмечает ToDay News Ufa, инопланетные существа могут оказаться однополыми либо оказаться способными к смене пола.
«Представьте некую планету-океан, в котором огромное количество однополых рыб. Они естественно станут размножаться способом отличным от привычного людям. Учитывая обстоятельства в виде иной планеты, на которой все это происходит, то там могут случаться самые разные вещи», — рассуждают специалисты о возможных формах инопланетной жизни.
Автор: Валерий Антонов