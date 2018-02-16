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exclusive / Шоу-бизнес

Еще одна звезда Playboy рассказала о сексе с Трампом
Карен Макдугал, ранее являющаяся моделью Playboy, рассказала о сексе с нынешним президентом США Дональдом Трампом. По словам девушки, их отношения длились в 2006-2007 году, тогда он уже состоял в браке с Меланьей Трамп.

Еще одна звезда Playboy рассказала о сексе с Трампом


Как отмечает модель, с Трампом она познакомилась на одной из вечеринок, которую устроил журнал Playboy. В этом время менее двух лет бизнесмен был женат на Меланье. Девушка писала, что она сразу понравилась Трампу, пара занялась сексом после двух часов общения.Сама же Макдугал во время полового акта очень нервничала. Ее поразил интеллект и обаяние нынешнего президента. Трампа модель назвала очень вежливым человеком.

По словам девушки, когда она хотела уйти, партнер предложил ей деньги, но та предпочла отказаться. Тогда Трамп назвал модель «особенной».

Макдугал встречалась с бизнесменом каждый раз, когда он приезжал в Лос-Анджелес. Якобы Трамп даже знакомил ее с членами своей семьи. Девушка утверждает, что бывала в резиденции своего спутника, где бизнесмен показывал спальню Меланьи, рассказывая, что супруга любит побыть одна.

Отношения пары прекратились в апреле 2007 года. Они продлились около девяти месяцев.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 18:15
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