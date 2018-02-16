Миллионы пользователей не могут зайти в "ВКонтакте" из-за поломки
Миллионы пользователей в данный момент не могут зайти в "ВКонтакте" из-за поломки. Происходящее обсуждается на других площадках и форумах.
Несколько минут назад при загрузки своего профиля "ВКонтакте" пользователи увидели белый экран с надписью: "К сожалению, сервер временно недоступен. Попробуйте повторить действие чуть позже". Браузер при это выдает неизвестную ошибку. Народ потерян и не понимает, что происходит. Ситуацию нагнетает молчание со стороны разработчиков. Когда сервер восстановит работу, неизвестно.
Несколько минут назад при загрузки своего профиля "ВКонтакте" пользователи увидели белый экран с надписью: "К сожалению, сервер временно недоступен. Попробуйте повторить действие чуть позже". Браузер при это выдает неизвестную ошибку. Народ потерян и не понимает, что происходит. Ситуацию нагнетает молчание со стороны разработчиков. Когда сервер восстановит работу, неизвестно.
Автор: Джанабилова Татьяна П