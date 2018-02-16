В Кургане вновь отключат воду из-за очередной аварии на водопроводе
В Кургане 17 февраля пройдет новое отключение холодного водоснабжения, предстоит провести мероприятие на водопроводе диаметром подающей трубы 150 мм. Об этом сообщил пресс-представитель АО «Водный Союз».
Ремонтные работы предстоит провести в пределах областного города, относящегося к Уральскому федеральному округу. В офисе компании отметили, что произошёл порыв на водоводе, проходящего вблизи общежития, расположенного по улице Урицкого, 79. В зоне отключения находится непосредственно здание общежития, ресторан «Челентано» и клуб «Маэстро»(в строении на ул. Урицкого 79/1). Вода не будет временно подаваться в офис ООО «Газпром межрегионгаз Курган», находящегося на улице Гоголя 78/1, и другие объекты. В зону отключения входит также теплопункт № 12.
Полное устранение аварии предполагается завершить до 21:00 (по местному времени), уточнили в АО «Водный союз». Город Курган имеет областное значение, он расположен на реке Тобол, в основном на левом берегу.
Ремонтные работы предстоит провести в пределах областного города, относящегося к Уральскому федеральному округу. В офисе компании отметили, что произошёл порыв на водоводе, проходящего вблизи общежития, расположенного по улице Урицкого, 79. В зоне отключения находится непосредственно здание общежития, ресторан «Челентано» и клуб «Маэстро»(в строении на ул. Урицкого 79/1). Вода не будет временно подаваться в офис ООО «Газпром межрегионгаз Курган», находящегося на улице Гоголя 78/1, и другие объекты. В зону отключения входит также теплопункт № 12.
Полное устранение аварии предполагается завершить до 21:00 (по местному времени), уточнили в АО «Водный союз». Город Курган имеет областное значение, он расположен на реке Тобол, в основном на левом берегу.
Автор: Семен Зайцев