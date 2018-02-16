НАТО сообщает об увеличении военного присутствия США в Европе
В НАТО сообщили, что США производят увеличение своего военное присутствие на территории Европы. Они работают над увеличением количества вооружений, а также повышением количества военизированных подразделений в указанной местности, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время кулуаров на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
«Сегодня, после долгого периода уменьшения присутствия США в Европе, Вашингтон изменил стратегию поведения и стал наращивать военное присутствие за счет роста числа военных, доступного им вооружения, а также финансирования этих подразделений. При этом США остаются приверженными альянсу», — отметил он.
Генсек НАТО сообщил, что привлечение США в вопросы работы объединения крайне высоко. При этом Вашингтон, подчеркивает Йенс Столтенберг, подтверждает данный факт делами, а не только словом.
«Сегодня, после долгого периода уменьшения присутствия США в Европе, Вашингтон изменил стратегию поведения и стал наращивать военное присутствие за счет роста числа военных, доступного им вооружения, а также финансирования этих подразделений. При этом США остаются приверженными альянсу», — отметил он.
Генсек НАТО сообщил, что привлечение США в вопросы работы объединения крайне высоко. При этом Вашингтон, подчеркивает Йенс Столтенберг, подтверждает данный факт делами, а не только словом.
Автор: Валерий Антонов