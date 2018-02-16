В Санкт-Петербурге на Дальневосточном проспекте за рулем умер водитель
В Санкт-Петербурге водитель скоропостижно скончался, находясь за рулем автомобиля. Инцидент был зафиксирован в пятницу, 16 февраля, на Дальневосточном проспекте Северной столицы.
Как рассказали очевидцы, мужчина резко почувствовал недомогание и умер. Это произошло около 13.00 на пересечении Дальневосточного проспекта и Гранитной улицы. Из-за инцидента на этом участке начала собираться пробка.
Очевидцы увидели, что на месте аварии работает полиция, стекло авто со стороны водителя разбито, а рядом с транспортным средством находится тело мужчины, накрытое простыней. По факту случившегося продолжает проводиться проверка.
Как рассказали очевидцы, мужчина резко почувствовал недомогание и умер. Это произошло около 13.00 на пересечении Дальневосточного проспекта и Гранитной улицы. Из-за инцидента на этом участке начала собираться пробка.
Очевидцы увидели, что на месте аварии работает полиция, стекло авто со стороны водителя разбито, а рядом с транспортным средством находится тело мужчины, накрытое простыней. По факту случившегося продолжает проводиться проверка.
Автор: Валерия Орлова