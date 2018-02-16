В Туле труп 51-летней женщины нашли в сарае на Прокудина
15 февраля, вечером, в Туле труп 51-летней женщины наши в сарае, расположенном на улице Прокудина. Сведения об инциденте растиражировали местные СМИ.
Сообщается, полицейские, прибывшие на место, установили личность погибшей. При осмотре тела признаков, характерных для насилия, не выявлено. Известно, что гражданка часто выпивала. Проводится доследственная проверка. Полицейские ждут отчет криминалистов.
Ранее труп нашли в одном из тульских подвалов.
Сообщается, полицейские, прибывшие на место, установили личность погибшей. При осмотре тела признаков, характерных для насилия, не выявлено. Известно, что гражданка часто выпивала. Проводится доследственная проверка. Полицейские ждут отчет криминалистов.
Ранее труп нашли в одном из тульских подвалов.
Автор: Джанабилова Татьяна П