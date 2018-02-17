Виктория Лопырева показала подписчикам в Instagram отличную фигуру
Виктория Лопырева продемонстрировала поклонникам в Instagram собственную фигуру. Подписчики невесты Николая Баскова выяснили, что знаменитость отдыхает на территории Рио-де-Жанейро.
Посол ЧМ-2018 почти 6 месяцев находится в статусе помолвленной, однако на отдых, вероятно, отправилась одна. В своем фотоблоге Лопырева показала снимок, на котором изображена с бокалом в руках. Фанаты оценили её внешность, отметив, что «Мисс Россия - 2003» по-прежнему прекрасно выглядит. На фото она была одета в короткие шорты и футболку черного цвета. Этот наряд позволил подчеркнуть достоинства фигуры Лопыревой: тонкую талию и пышную грудь, а также загорелые ноги.
Поклонники оставили множество комплиментов. При этом один из пользователей дал обещание прибыть через 3 месяца в Казань для личной встречи с телеведущей.
Посол ЧМ-2018 почти 6 месяцев находится в статусе помолвленной, однако на отдых, вероятно, отправилась одна. В своем фотоблоге Лопырева показала снимок, на котором изображена с бокалом в руках. Фанаты оценили её внешность, отметив, что «Мисс Россия - 2003» по-прежнему прекрасно выглядит. На фото она была одета в короткие шорты и футболку черного цвета. Этот наряд позволил подчеркнуть достоинства фигуры Лопыревой: тонкую талию и пышную грудь, а также загорелые ноги.
Поклонники оставили множество комплиментов. При этом один из пользователей дал обещание прибыть через 3 месяца в Казань для личной встречи с телеведущей.
Автор: Валерий Антонов