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Полина Диброва удивила снимком с новорожденным
Мама троих детей Полина Диброва удивила пользователей социальной сети Instagtam снимком с новорожденным. В профиле жены известного телеведущего Дмитрия Диброва появилась целая серия фотографий с малышом.

Полина Диброва удивила снимком с новорожденным


На снимке радостная Полина Диброва держит ребенка на руках и улыбается ему. К слову, недавно в Сети распространялись слухи о четвертой беременности знаменитости. В связи с этим многие поклонники решили, что супруга ведущего снова стала мамой и семья празднует пополнение. Позже Диброва написала, что на руках держала новорожденного ребенка своей близкой подруги. Пока звездная семья остается в прежнем составе. В то же время знаменитость призналась, что соскучилась по хлопотам о младенцах.

По словам Дибровой, очень давно на руках она не держала такого маленького ребенка. Жена Дмитрия Диброва заявила: «Рождение ребенка – лучшее, что может произойти с женщиной».

Поклонники не исключают, что в скором времени звездное семейство решится завести еще одного малыша. Тем более, что Полина Диброва неоднократно говорила, что планирует подарить мужу дочку. На данный момент округлившийся живот заметен только на некоторых снимках знаменитости, но это результат набора лишних килограммов. По словам Дибровой, за новогодние праздники она поправилась на 5 кг, поскольку не ограничивала себя в еде.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 01:00
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