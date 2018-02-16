В Бразилии похороненная заживо женщина 11 дней пыталась выбраться из гроба
В Бразилии на протяжении 11-ти дней женщина, которая была похоронена заживо, пыталась выбраться из гроба. Очевидцы сообщают, что слышали крики, доносящиеся с кладбища. Сведениями делится издание The Independent.
Семья женщины приняла решение раскопать могилу, когда люди, живущие рядом с кладбищем, стали слышать стоны и крики. Когда гроб был вскрыт, родственники заметили раны, имеющиеся на лбу и руках покойной. По словам родственников, они отсутствовали, когда производилось захоронение. Кроме этого, гвозди, закрепляющие крышку гроба, оказались расслаблены. Все факты говорят о том, женщина пыталась выбраться.
В свидетельстве о смерти отмечается, что жительница Бразилии умерла 28 января в результате септического шока. Родственники подчеркнули, что когда могила была раскопана, тело покойной оказалось теплым. Местная полиция начала проверку по данному факту.
Семья женщины приняла решение раскопать могилу, когда люди, живущие рядом с кладбищем, стали слышать стоны и крики. Когда гроб был вскрыт, родственники заметили раны, имеющиеся на лбу и руках покойной. По словам родственников, они отсутствовали, когда производилось захоронение. Кроме этого, гвозди, закрепляющие крышку гроба, оказались расслаблены. Все факты говорят о том, женщина пыталась выбраться.
В свидетельстве о смерти отмечается, что жительница Бразилии умерла 28 января в результате септического шока. Родственники подчеркнули, что когда могила была раскопана, тело покойной оказалось теплым. Местная полиция начала проверку по данному факту.
Автор: Валерия Орлова