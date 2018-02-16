Скелет младенца нашли в Липецке на территории заброшенного склада
Сотрудники правоохранительных органов в Липецке начали доследственную проверку в связи с обнаружением на одном из заброшенных складов, расположенных в промышленной зоне города, скелета младенца. Находка была обнаружена 14 февраля.
В ходе расчистки заброшенного здания, находящегося на улице Краснозаводской, на территории тракторного завода бригада рабочих среди завалов нашла скелетированные останки ребёнка. Согласно представленной в массмедиа информации, в настоящее время находка отправлена на судебно-медицинскую экспертизу. Ранее, в ходе предварительного осмотра, было установлено, что состояние скелета указывает на то, что преступление имело место несколько лет назад. Особо отмечено, что останки малолетнего были обнаружены на территории посёлка Тракторостроителей.
Предстоит установить, что могло стать причиной смерти младенца, определить его пол, а также установить, кто был его матерью. Необходимо также определить, каким образом тело попало на склад. В региональном СУ СКР подтвердили факт обнаружения скелета.
В ходе расчистки заброшенного здания, находящегося на улице Краснозаводской, на территории тракторного завода бригада рабочих среди завалов нашла скелетированные останки ребёнка. Согласно представленной в массмедиа информации, в настоящее время находка отправлена на судебно-медицинскую экспертизу. Ранее, в ходе предварительного осмотра, было установлено, что состояние скелета указывает на то, что преступление имело место несколько лет назад. Особо отмечено, что останки малолетнего были обнаружены на территории посёлка Тракторостроителей.
Предстоит установить, что могло стать причиной смерти младенца, определить его пол, а также установить, кто был его матерью. Необходимо также определить, каким образом тело попало на склад. В региональном СУ СКР подтвердили факт обнаружения скелета.
Автор: Семен Зайцев