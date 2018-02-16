Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018
exclusive / Происшествия

Скелет младенца нашли в Липецке на территории заброшенного склада
Сотрудники правоохранительных органов в Липецке начали доследственную проверку в связи с обнаружением на одном из заброшенных складов, расположенных в промышленной зоне города, скелета младенца. Находка была обнаружена 14 февраля.

Скелет младенца нашли в Липецке на территории заброшенного склада

В ходе расчистки заброшенного здания, находящегося на улице Краснозаводской, на территории тракторного завода бригада рабочих среди завалов нашла скелетированные останки ребёнка. Согласно представленной в массмедиа информации, в настоящее время находка отправлена на судебно-медицинскую экспертизу. Ранее, в ходе предварительного осмотра, было установлено, что состояние скелета указывает на то, что преступление имело место несколько лет назад. Особо отмечено, что останки малолетнего были обнаружены на территории посёлка Тракторостроителей.

Предстоит установить, что могло стать причиной смерти младенца, определить его пол, а также установить, кто был его матерью. Необходимо также определить, каким образом тело попало на склад. В региональном СУ СКР подтвердили факт обнаружения скелета.

Автор: Семен Зайцев
Вчера, 18:46
Читайте также
Акционерному обществу «Газпром» исполняется 25 лет
Венгрия обвинила Украину в запуске «кампании лжи»
На первом чемпионате по предвыборной Dota
Эксперты: Современные женщины отдают предпочтение
Аксенов: Движение поездов по Крымскому мосту
Впервые с начала февраля курс евро упал ниже 70
В Кургане вновь отключат воду из-за очередной
В Ростове с 19 февраля начнется массовое
Минэнерго РФ предлагает строить криптовалютные
Канада обвинила Россию в разработке вируса
Центробанк может запретить банкам использовать
Эксперт: РФ усиливает 58-ю армию для сигнала
Добавление комментария
Последние новости
17.02, 00:20 В соцсетях раскритиковали отретушированную фотосессию
16.02, 23:58 Акционерному обществу «Газпром» исполняется 25 лет
16.02, 23:40 Анастасия Квитко показала огромную грудь в топе без
16.02, 23:20 Любовь Успенская на вечеринке GQ сразила звезд своим
16.02, 23:00 Ученые выяснили природу пульсирующих северных сияний
16.02, 22:41 Рост черных дыр опережает скорость образования звезд
16.02, 22:18 Honda обновила кроссовер Vezel первым в линейке своих
16.02, 22:00 На заброшенном складе для вещей нашли Chevrolet Corvette
16.02, 21:41 Ученые: Вейпы повреждают ДНК и вызывают мутации
16.02, 21:23 В РФ создадут мощный квантовый компьютер на 50 кубитов
16.02, 21:20 На турецком пляже после шторма в Черном море обнаружили
16.02, 21:00 Смартфоны Alcatel 5, 3v и 1x покажут на MWC-2018
16.02, 20:59 Apple может отказаться от 3D Touch в новых iPhone из-за
16.02, 20:56 Ольга Орлова опровергла слухи о романе с Вячеславом
16.02, 20:50 На продажу выставили фургон Volkswagen с мотором от
16.02, 20:43 Венгрия обвинила Украину в запуске «кампании лжи» из-за
16.02, 20:27 В Уфе разыскивают 32-летнего мужчину, пропавшего после
16.02, 20:19 В Воронеже задержали парня за приставание в лифте к
16.02, 20:14 На первом чемпионате по предвыборной Dota сразились
16.02, 20:00 Кабриолет Bentley Continental прошел тесты в зимних