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Автостат: УАЗ в феврале изменил цены на свои модели
Компания-производитель УАЗ в феврале скорректировала стоимость 3-х своих моделей. По итогам проведенного аналитиками мониторинга цен нового транспорта удалось выяснить, что с начала текущего месяца поменяли цены для моделей «Пикап» и «Хантер».

Автостат: УАЗ в феврале изменил цены на свои модели


В частности, внедорожник оснастили бензиновым силовым агрегатов объемом 2,7 л с производительностью 128 л.с., работающей с механической КП в составе версии Classic в 626,4 тысячи рублей, что приблизительно на 7,4 тысячи рублей больше прошлого ценника. УАЗ «Пикап» стал дешевле, что позволяет использовать новые наименования для отдельных комплектаций.

Комплектация версии «Стандарт» получили название «Оптимум», а «Комфорт» переименовали в «Престиж». Модификация «Привиледж» стала именоваться «Максимум». Главной проблемой стоимости оказалась только базовая комплектация модели «Классик», определяющая нижнюю планку приобретения в 699 тысяч рублей для транспорта с бензиновым силовым агрегатом объемом 2,7 литра и мощностью в 135 л.с. при использовании механической КПП.

Иные комплектации стали дешевле приблизительно на 5 – 13 тысяч рублей. Как стало известно из сообщения агентства «Автостат», модель УАЗ «Пикап» оказалась безусловным лидером по уровню продаж с собственном сегменте государства. При этом он смог войти в ТОП-10 наиболее продаваемых автомобилей российского производства на результатам 2017 года. Суммарно за прошлый год удалось реализовать порядка 3,75 тысячи таких автомобилей. Этот показатель на 15,2% больше относительно 2016-го года.

Автор: Валерий Антонов
Вчера, 16:39
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