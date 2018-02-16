Акционерному обществу «Газпром» исполняется 25 лет
Акционерному обществу «Газпром» 17 февраля исполняется 25 лет. Впервые газовые фонари засияли в России в 1819 году на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге.
В 1946 году на территории СССР началась газификация, которой способствовал запуск газопровода «Саратов – Москва». В 1993 году на базе государственного концерна появилось АО «Газпром», ставшее крупнейшей в мире компанией, которая занимается производством тепловой и электрической энергии, переработкой углеводородов, геологоразведкой и другими направлениями отрасли.
Компания добывает до 20% от мирового объема газа и транспортирует топливо по системе протяженностью больше 150 километров. Сейчас у «Газпрома» в приоритете разработка газовых месторождений на территории Арктического шельфа, Ямала, Дальнего Востока, Восточной Сибири.
Ранее «Газпром» собирался разместить евробонды в банках Щвейцарии.
В 1946 году на территории СССР началась газификация, которой способствовал запуск газопровода «Саратов – Москва». В 1993 году на базе государственного концерна появилось АО «Газпром», ставшее крупнейшей в мире компанией, которая занимается производством тепловой и электрической энергии, переработкой углеводородов, геологоразведкой и другими направлениями отрасли.
Компания добывает до 20% от мирового объема газа и транспортирует топливо по системе протяженностью больше 150 километров. Сейчас у «Газпрома» в приоритете разработка газовых месторождений на территории Арктического шельфа, Ямала, Дальнего Востока, Восточной Сибири.
Ранее «Газпром» собирался разместить евробонды в банках Щвейцарии.
Автор: Джанабилова Татьяна П