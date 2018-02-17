СМИ: Рустам Солнцев заметно постарел
Звезда телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев опубликовал фотографию, на которой сравнил себя в детском и взрослом возрасте. Соответствующий снимок обнародован в профиле шоумена в социальной сети Instagram. Журналисты заметили, что он очень постарел.
Солнцев является самым известным троллеем в России. Он вмешивается буквально во все конфликты и тут же комментирует их. По словам экспертов, все это бывший участник «Дом-2» делает ради пиара. После опубликованной фотографии, вероятно, найдется поводом и потроллить самого Солнцева, сообщает портал «Дни.ру». Сейчас практически невозможно узнать в шоумене красивого молодого человека, который когда-то рекламировал мужское нижнее белье. Поклонники даже начали подозревать, что Солнцев чем-то болен.
Что касается пластических операций, то шоумен признавался, что два раза исправлял себе нос. Причиной этому послужило ДТП, в которое он попал. К использованию филлеров и заморозке Солнцев не прибегает. Если говорить о губах, то пухлыми они были и 15 лет назад, когда мода на это отсутствовала.
Известно, что Солнцеву 41 год, но СМИ сообщают, что на самом деле ему на пять лет больше. Ретушеры очень долго работают над его лицом, когда делают афиши, ведь шоумен любит, когда скулы являются узкими, подбородок – вытянутым, глаза – широко-распахнутыми.
Солнцев является самым известным троллеем в России. Он вмешивается буквально во все конфликты и тут же комментирует их. По словам экспертов, все это бывший участник «Дом-2» делает ради пиара. После опубликованной фотографии, вероятно, найдется поводом и потроллить самого Солнцева, сообщает портал «Дни.ру». Сейчас практически невозможно узнать в шоумене красивого молодого человека, который когда-то рекламировал мужское нижнее белье. Поклонники даже начали подозревать, что Солнцев чем-то болен.
Что касается пластических операций, то шоумен признавался, что два раза исправлял себе нос. Причиной этому послужило ДТП, в которое он попал. К использованию филлеров и заморозке Солнцев не прибегает. Если говорить о губах, то пухлыми они были и 15 лет назад, когда мода на это отсутствовала.
Известно, что Солнцеву 41 год, но СМИ сообщают, что на самом деле ему на пять лет больше. Ретушеры очень долго работают над его лицом, когда делают афиши, ведь шоумен любит, когда скулы являются узкими, подбородок – вытянутым, глаза – широко-распахнутыми.
Автор: Валерия Орлова