В Санкт-Петербурге в сарае сгорели двое человек
15 февраля в Санкт-Петербурге в сарае, расположенном в деревне Тярлево, сгорели двое человек – женщина и мужчина. Инцидент прокомментировали в СКР по Пушкинскому району.
Сообщается, пожарные ликвидировали возгорание и, войдя внутрь сарая, обнаружили обгоревшие тела. Предположительно, неизвестные скончались в результате отравления угарным газом. Тела переданы криминалистам для выяснения личностей погибших и точной причины смерти. Процессуальное решение будет принято после окончания доследственной проверки.
Ранее в Северной столице рабочие отравились химическими парами.
Сообщается, пожарные ликвидировали возгорание и, войдя внутрь сарая, обнаружили обгоревшие тела. Предположительно, неизвестные скончались в результате отравления угарным газом. Тела переданы криминалистам для выяснения личностей погибших и точной причины смерти. Процессуальное решение будет принято после окончания доследственной проверки.
Ранее в Северной столице рабочие отравились химическими парами.
Автор: Джанабилова Татьяна П