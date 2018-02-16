Актриса Кристен Белл рассказала поклонникам секреты счастливого брака
Американская Вероника Марс, актриса Кристен Белл, также известная по ленте «Очень плохие мамочки», рассказала поклонникам секреты своего счастливого брака. Эти правила она сформулировала за 10 лет отношений с мужем Дэксом Шепардом.
Пост в Instagram, опубликованный 14 февраля, 37-летняя Белл посвятила супругу. В браке актриса прожила 4 года, однако до этого они еще 6 лет встречались. Такой опыт позволил актрисе сформулировать несколько правил, следуя которым пара может быть счастлива.
Прежде всего, звезда посоветовала оставаться уязвимыми с партнером, что способно породить особую связь между людьми. После продолжительной жизни в браке ощущение влюбленности проходит, и тогда надо вспомнить, что иметь кого-то близкого – это привилегия.
Белл порекомендовала не забывать о свободе в жизни, что поможет не надоесть друг другу. Кроме того, актриса напомнила о том, что надо позволять другому иметь собственные интересы, а любить нужно вопреки проблемам и недостаткам. Сейчас Белл и Шепард воспитывают дочек 3 и 4 лет. Бракосочетание актеров прошло в 2013 году.
Пост в Instagram, опубликованный 14 февраля, 37-летняя Белл посвятила супругу. В браке актриса прожила 4 года, однако до этого они еще 6 лет встречались. Такой опыт позволил актрисе сформулировать несколько правил, следуя которым пара может быть счастлива.
Прежде всего, звезда посоветовала оставаться уязвимыми с партнером, что способно породить особую связь между людьми. После продолжительной жизни в браке ощущение влюбленности проходит, и тогда надо вспомнить, что иметь кого-то близкого – это привилегия.
Белл порекомендовала не забывать о свободе в жизни, что поможет не надоесть друг другу. Кроме того, актриса напомнила о том, что надо позволять другому иметь собственные интересы, а любить нужно вопреки проблемам и недостаткам. Сейчас Белл и Шепард воспитывают дочек 3 и 4 лет. Бракосочетание актеров прошло в 2013 году.
Автор: Дрокина Татьяна