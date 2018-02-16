Стала известна причина сбоя в работе соцсети "ВКонтакте"
Сбой во "ВКонтакте", встревоживший миллионы пользователей, произошел из-за аварии в дата-центре. Инцидент прокомментировали официальные представители социальной сети.
16 февраля, около 18:00, «ВКонтакте» перестал запускаться в России, Казахстане, Украине и других странах. Вместо доступа к аккаунтам пользователи получали сообщение о временном сбое. В течении часа соцсеть поэтапно восстановила работу, исправляя ошибки в подразделах. Эксперты быстро установили причину, ей оказалась авария в энергосистеме, которая поддерживает работоспособность дата-центра.
16 февраля, около 18:00, «ВКонтакте» перестал запускаться в России, Казахстане, Украине и других странах. Вместо доступа к аккаунтам пользователи получали сообщение о временном сбое. В течении часа соцсеть поэтапно восстановила работу, исправляя ошибки в подразделах. Эксперты быстро установили причину, ей оказалась авария в энергосистеме, которая поддерживает работоспособность дата-центра.
Автор: Джанабилова Татьяна П