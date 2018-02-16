На iPhone стала доступна функция Always On Display
У владельцев iPhone появилась возможность активации опции, получившей название функцию Always On Display. Функция позволяет следить за временем даже тогда, когда экран выключен.
Для реализации возможности необходимо установить сервис названием OLEDX. Сама же Always On Display не предусмотрена в iPhone по умолчанию. После настройки программы на экране купертиновского смартфона в заблокированном видео будет отображаться актуальное время. Сервис доступен всем пользователям бесплатно, его можно скачать в App Store.
Ранее сообщалось, что iPhone нового поколения может получить китайские чипы памяти. Не исключается, что их производством займется компания Yangtze Memory Technologies.
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Для реализации возможности необходимо установить сервис названием OLEDX. Сама же Always On Display не предусмотрена в iPhone по умолчанию. После настройки программы на экране купертиновского смартфона в заблокированном видео будет отображаться актуальное время. Сервис доступен всем пользователям бесплатно, его можно скачать в App Store.
Ранее сообщалось, что iPhone нового поколения может получить китайские чипы памяти. Не исключается, что их производством займется компания Yangtze Memory Technologies.
.
Автор: Валерия Орлова