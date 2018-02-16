США запустят спутники Судного дня поколения AEHF
США планирует осуществить запуск спутников Судного дня, на геостационарной орбите на сегодняшний день находится четыре аппарата AEHF, в 2019 и 2020 году запустят дополнительно два спутника, на их создание выделено 29,8 млн долларов.
Аппараты поколения AEHF (Advanced Extremely High Frequency) способны обеспечить связью стратегические объекты США в ходе потенциальной ядерной войны, они устойчивы к электронным помехам. Издание Popular Mechanics сообщает, что система из нескольких спутников посылает сигналы даже в условиях ядерных атак. В это время атмосфера планеты заполняется заряженными частицами, излучающих сильные электромагнитные волны. В таких условиях обычная радиосвязь функционировать не способна, она подавляется искажениями. Технология AEHF позволяет обеспечить вероятность прохождения сигнала благодаря нескольким лучам, при этом происходит поддержка специальной «горячей линии» для Белого дома.
В январе 2018 года в США была запущена ракета-носитель Delta IV с засекреченным военным спутником NROL-47. Второй объект под кодовым обозначением Zuma, запущенный 7 января ракетой Falcon 9 компанией SpaceX Илона Маска, не достиг расчётной орбиты, он разбился при падении в воды Мирового океана.
Аппараты поколения AEHF (Advanced Extremely High Frequency) способны обеспечить связью стратегические объекты США в ходе потенциальной ядерной войны, они устойчивы к электронным помехам. Издание Popular Mechanics сообщает, что система из нескольких спутников посылает сигналы даже в условиях ядерных атак. В это время атмосфера планеты заполняется заряженными частицами, излучающих сильные электромагнитные волны. В таких условиях обычная радиосвязь функционировать не способна, она подавляется искажениями. Технология AEHF позволяет обеспечить вероятность прохождения сигнала благодаря нескольким лучам, при этом происходит поддержка специальной «горячей линии» для Белого дома.
В январе 2018 года в США была запущена ракета-носитель Delta IV с засекреченным военным спутником NROL-47. Второй объект под кодовым обозначением Zuma, запущенный 7 января ракетой Falcon 9 компанией SpaceX Илона Маска, не достиг расчётной орбиты, он разбился при падении в воды Мирового океана.
Автор: Семен Зайцев