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США запустят спутники Судного дня поколения AEHF
США планирует осуществить запуск спутников Судного дня, на геостационарной орбите на сегодняшний день находится четыре аппарата AEHF, в 2019 и 2020 году запустят дополнительно два спутника, на их создание выделено 29,8 млн долларов.

США запустят спутники Судного дня поколения AEHF

Аппараты поколения AEHF (Advanced Extremely High Frequency) способны обеспечить связью стратегические объекты США в ходе потенциальной ядерной войны, они устойчивы к электронным помехам. Издание Popular Mechanics сообщает, что система из нескольких спутников посылает сигналы даже в условиях ядерных атак. В это время атмосфера планеты заполняется заряженными частицами, излучающих сильные электромагнитные волны. В таких условиях обычная радиосвязь функционировать не способна, она подавляется искажениями. Технология AEHF позволяет обеспечить вероятность прохождения сигнала благодаря нескольким лучам, при этом происходит поддержка специальной «горячей линии» для Белого дома.

В январе 2018 года в США была запущена ракета-носитель Delta IV с засекреченным военным спутником NROL-47. Второй объект под кодовым обозначением Zuma, запущенный 7 января ракетой Falcon 9 компанией SpaceX Илона Маска, не достиг расчётной орбиты, он разбился при падении в воды Мирового океана.

Автор: Семен Зайцев
Вчера, 19:15
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