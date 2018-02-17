Обновленный смартфон Pixel 2 временно продается по цене в $530
Обновленная версия смартфона Pixel 2 временно будет продаваться дешевле. Главы интернет-компании Google осенью 2017 года провели презентацию новинки, а 16 февраля стало известно о проведении акции с уменьшением цены девайса до $530.
Продавцы гаджета предупреждают своих покупателей, что Pixel 2 вошел в категорию товаров с меткой «Refurbished». Это значит, что предыдущий собственник устройства увидел в нем некий брак и возвратил в место продажи. После этого смартфоны прошли процесс восстановления, при котором проблема была устранена. Таким образом, устройство не считается действительно новым и его реализуют по сниженной стоимости. Теперь у покупателей есть возможность приобрести телефон и получить дополнительный год гарантии.
Разработчики использовали в конструкции Pixel 2 дисплей диагональю 5 дюймов, защиту которого обеспечивает стекло Gorilla Glass 5. Непосредственно корпус новинки изготовлен из смеси стекла с алюминием. Одной из ключевых особенностей этого мобильного устройства стало наличие внешних динамиков. Расчетные мощности представлены процессором Snapdragon 835, ОЗУ объемом 4 ГБ, а также ПЗУ с емкостью в 64 либо 128 ГБ у различных модификаций.
Продавцы гаджета предупреждают своих покупателей, что Pixel 2 вошел в категорию товаров с меткой «Refurbished». Это значит, что предыдущий собственник устройства увидел в нем некий брак и возвратил в место продажи. После этого смартфоны прошли процесс восстановления, при котором проблема была устранена. Таким образом, устройство не считается действительно новым и его реализуют по сниженной стоимости. Теперь у покупателей есть возможность приобрести телефон и получить дополнительный год гарантии.
Разработчики использовали в конструкции Pixel 2 дисплей диагональю 5 дюймов, защиту которого обеспечивает стекло Gorilla Glass 5. Непосредственно корпус новинки изготовлен из смеси стекла с алюминием. Одной из ключевых особенностей этого мобильного устройства стало наличие внешних динамиков. Расчетные мощности представлены процессором Snapdragon 835, ОЗУ объемом 4 ГБ, а также ПЗУ с емкостью в 64 либо 128 ГБ у различных модификаций.
Автор: Валерий Антонов