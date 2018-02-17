Смартфон NOA N7 сможет делать 80-мегапиксельные фото
Смартфон NOA N7, произведенный в Хорватии, сможет делать 80-мегапиксельные фото. По качеству снимков девайс способен обойти всех конкурентов, даже с мировой известностью. Презентация состоится в Барселоне на выставке MWC 2018, открывающейся 27 февраля.
NOA N7 с экраном в 5,7 дюймов (1440 х 720) получил камеру Sony Exmor IMX 298, фактически выдающую изображения на 17 Мп. Технология передискретизации с группой фильтров для обработки конвентирует фото в разрешение в 80 Мп. В комплектацию смартфона входит ОС Android 8.0, батарея на 3300 мАч, память на 4 и 64 Гб с возможностью наращивания до 128 Гб, процессор MediaTek MT6750.
Разработчики специально использовали двухдюймовую матрицу для снижения стоимости устройства – 250 евро или 18 тыс. рублей.
NOA N7 с экраном в 5,7 дюймов (1440 х 720) получил камеру Sony Exmor IMX 298, фактически выдающую изображения на 17 Мп. Технология передискретизации с группой фильтров для обработки конвентирует фото в разрешение в 80 Мп. В комплектацию смартфона входит ОС Android 8.0, батарея на 3300 мАч, память на 4 и 64 Гб с возможностью наращивания до 128 Гб, процессор MediaTek MT6750.
Разработчики специально использовали двухдюймовую матрицу для снижения стоимости устройства – 250 евро или 18 тыс. рублей.
Автор: Джанабилова Татьяна П